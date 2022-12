Individuate a Scilla altre due grotte intitolate a Circe e Polifemo

scilla -gtotta - L'Associazione Magna Graecia Outdoor dopo la riscoperta della Grotta di Glauco continua a raccogliere i dati riguardo le cavità naturali sulla scogliera occidentale di Scilla. Sono in tanti gli appassionati di escursioni che vorrebbero visitare la grotta di Glauco. I componenti dell'associazione stanno effettuando ulteriori ricerche per far luce sulla storia dei siti nascosti.

<<L'attenzione è stata tanta - spiegano i soci - e tanti sono stati gli scillesi che ci hanno contattato per fornirci informazioni preziose: circa 50 anni fa, con i lavori della prima autostrada Salerno-Reggio Calabria, era stata creata una discarica di materiale lapideo e terroso estratto dalla montagna oggetto del cantiere, proprio in prossimità della scogliera. Questo materiale andò a creare delle piccole spiagge attraverso le quali era facile, per i giovani dell'epoca, raggiungere la scogliera stessa con i tesori che custodiva senza che mai nessuno di quegli anfratti venisse segnalato o catalogato. Qualcuno afferma che fossero usati per nascondere gli esplosivi usati per la pesca di frodo e per questo tenute segrete>>.

I componenti dell'associazione riferiscono che sono stati accompagnati nei sopralluoghi da alcuni residenti che da giovani giocavano su quelle spiaggette, scomparse quado si è concluso l'apporto della discarica e il mare ha ripreso la lenta erosione della costa. <<Abbiamo identificato altre due cavità degne di nota e abbastanza ampie a cui sono stati attribuiti i nomi di Circe e Polifemo. La grotta di Circe, prossima a quella di Glauco e a lei affine per lo sbocco sul mare in direzione dell'abitato, ha la caratteristica di essere collegata con un cunicolo ad una spaccatura orizzontale sulle rocce soprastanti, mentre dalla caratteristica apertura a forma di ipsilon a livello del mare, si intravede il castello di Scilla. La grotta di Polifemo, invece, non ha sbocco sul mare e si dirama in differenti direzioni con vari ambienti sotterranei>>.

Le tre grotte sono oggetto di raccolta dati: rilievi fotografici di ingressi, sbocchi e caratteristiche principali, localizzazione GPS. Saranno studiate dal punto di vista geologico, antropologico e biologico. Lo studio delle forme e dei minerali che le costituiscono potrebbe permettere di ricostruire la storia geologica e biologica della cavità.

Tina Ferrera