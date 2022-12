SCILLA Ancora chiusa dopo un anno dalla frana la strada per Melia

frana - strada melia Resta ancora chiusa la strada provinciale Scilla-Melia dopo la frana caduta il 10 dicembre 2021. Isolato il villaggio del Pino, dove risiedono circa sei famiglie, e isolata la frazione di Melia. A distanza di un anno la SP 15 che collega Scilla centro a Melia non è percorribile perchè non sono stati effettuati i lavori di ripristino dell'arteria.

Penalizzati i pendolari, in particolare gli insegnanti che per raggiungere il plesso di Melia sono costretti ad utilizzare percorsi alternativi e più lunghi. Da un anno anche gli autobus di linea hanno cancellato le corse per gli studenti e gli anziani per ritirare la pensione, dato che a Melia l'ufficio postale ancora è chiuso, impiegano circa quaranta minuti per raggiungere l'ufficio postale di Scilla. A causare la frana è stato il maltempo e probabilmente la perdita di una fogna che i residenti hanno segnalato alle autorità. Il manto stradale ha iniziato a cedere venerdì 10 dicembre 2021 dopo le 8.30; un passante ha subito avvertito i responsabili comunali, purtroppo nello spazio di alcune ore la frana ha spezzato di fatto la SP 15 in due tronconi.

Oggi ancora una volta, alcuni residenti denunciano lo stato di abbandono dell'arteria: <<Una strada dimenticata dalle istituzioni. In questi mesi è stato detto di tutto ma non sono stati presi provvedimenti per ripristinare l'arteria. Eppure ci sono famiglie che hanno la necessità di utilizzare la strada. C'è il rischio che la strada possa continuare a franare dopo le intense piogge che si sono abbattute negli utlimi giorni>>. Dopo la frana sono intervenuti i tecnici della Città Metropolitana con l'obiettivo di predisporre un piano d'intervento per il ripristino del manto stradale, rispristino che a tutt'oggi non è stato effettuato.

Tina Ferrera