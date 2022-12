Bagnara ha il suo treno diretto a lunga percorrenza da e per Roma, Pisa, Livorno, La Spezia, Genova e Torino

Treno lunga percEntra oggi in vigore il nuovo orario con una novità che rappresenta - finalmente - il raggiungimento di un obiettivo perseguito da diversi anni dall'Associazione Ferrovie in Calabria. Si tratta nello specifico dell'instradamento via Genova per l'InterCity Notte 794/795 Reggio Calabria Centrale - Torino Porta Nuova, che porta alla riduzione di 1 ora e 45 minuti per questo importante collegamento.

Assegnata su nostra proposta, la fermata di Bagnara per l'ICN 795, precedentemente effettuata solo in senso opposto dall'ICN 794 in direzione sud-nord, offrendo alla bella città di Mia Martini un servizio a lunga percorrenza in entrambe le direzioni, con le città di Roma, Pisa, Livorno, La Spezia, Genova e Torino.

Associazione Ferrovie in Calabria