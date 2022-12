BAGNARA CALABRA Niente soldi alle Poste Centrali, postamat e sportelli a corto di contante

poste centrali bagnara Il Governo italiano ha deciso di alzare il tetto al contante, e naturalmente si è innescata subito nel paese una polemica tra chi è favorevole e chi invece è contrario. Non entriamo qui nel merito della questione che ha bisogno di tecnici ed economisti per essere sviscerata a dovere. Ciò che qui interessa è che a Bagnara il problema è stato risolto da Poste Italiane lasciando senza contante i tanti cittadini che in questi giorni si recano agli sportelli per prelevare la pensione, o quanto necessario per sostenere le spese quotidiane. Niente contante quindi, e niente tetto o problemi di limiti si spesa.

Non è certamente colpa dei dipendenti, a loro volta in difficoltà, ma la mancanza di liquidità agli sportelli ed anche al postamat esterno stanno causando non pochi problemi agli utenti, e a pagarne le conseguenze maggiori sono i pensionati costretti a lunghe code o ad essere rimandati a casa per mancanza di denaro contante. L'invito a Poste Italiane è quello di porre rimedio quanto prima al problema per ridare serenità agli anziani, ed il giusto servizio a tutti gli utenti.

car. trip.