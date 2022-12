Carabinieri, Comandante Legione Calabria in visita a Reggio Calabria

reg carREGGIO CALABRIA. IL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI CALABRIA, GENERALE DI BRIGATA PIETRO FRANCESCO SALSANO, VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE

Il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, con sede a Catanzaro, Generale di Brigata, Pietro Francesco Salsano, questa mattina si è recato in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Guerrini, il Generale ha incontrato i Comandanti ai vari livelli dei Reparti dipendenti e una rappresentanza dei carabinieri in servizio della componente territoriale, forestale e dei Reparti Speciali dell’Arma, operanti in Reggio Calabria.

Nel corso dell’incontro, occasione soprattutto per uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie, l’alto Ufficiale ha espresso al personale il suo apprezzamento per i successi investigativi raggiunti, mostrandosi entusiasta per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto alla criminalità in ogni sua forma, specie di quella organizzata in una realtà particolarmente complessa.

Dopo aver salutato tutti i militari presenti, ha infine ribadito la sua vicinanza nonché il massimo sostegno a ogni carabiniere e a tutti i Reparti.