SCILLA Presepe tradizionale realizzato dal Club per l'Unesco al Belvedere Morselli

belvedere morselli I volontari del club per l'Unesco di Scilla hanno allestito il tradizionale presepe di Natale nel Belvedere Morselli, ai piedi della colonna situata dietro la statua dedicata allo scrittore e drammaturgo. Sono sette anni che i componenti del club per l'Unesco di Scilla realizzano all'interno del sito il presepe, utilizzando pastori di diverse etnie per simboleggiare l'unità dei popoli. La capanna è stata realizzata in legno e il sentiero dove sono stati sistemati i pastori è stato costruito con delle pietre ricoperte di muschio proveniente dalla colline circostanti.

<<Anche quest'anno - spiega Francesco Porcaro, presidente del Club per l'Unesco di Scilla - vogliamo lanciare un messaggio di pace e di speranza, soprattutto per le popolazioni colpite dalla guerra. Invochiamo l'unità dei popoli>>. Il Belvedere è stato dato in adozione al club per l'Unesco di Scilla nel 2015 grazie al commissario prefettizio Aldo Aldi. <<Abbiamo scelto di continuare ad allestire il presepe a Morselli perchè riteniamo che sia un luogo sacro che rievoca la tragedia di Glauco. Ancora oggi il sito è meta di coppie di sposi che amano immortalare il momento con le foto scattate proprio ai piedi della colonna che in questo periodo natalizio ospita il presepe>>.

Sono in tanti i turisti che, attraversando la Strada statale 18, si fermano per ammirare il piccolo presepe e per godere dell'affaccio tra Scilla e Cariddi. Il manufatto rimarrà esposto fino al prossimo 7 gennaio. I volontari del club per l'Unesco si sono dati appuntamento al Belvedere Morselli per il giorno dell'Epifania per la posa dei Re Magi.

