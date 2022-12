BAGNARA CALABRA Melarosa nuovamente allagata

Melarosa allagata Queste sono le immagini inviateci nel pomeriggio di ieri da un nostro lettore che evidenziano come, ancora una volta, la via "Melarosa" viene invasa dall'acqua ogni qual volta vi sono forti piogge.

Disagi notevoli per i residenti, sia per il traffico veicolare che per i pedoni. Anche alcune abitazioni sono state invase dall'acqua che è fuoriuscita copiosa dalle fognature. I cittadini della zona chiedono un intervento immediato, anche perché nonostante le numerose segnalazioni al momento non sono stati presi i giusti provvedimenti per risolvere definitivamente il problema . (red)