Diretta News del 9 Dicembre 2022 A Diretta News si parla della "Fiera Enogastronomica della Costa Viola Saperi & Sapori" che si terrà a Bagnara Calabra in Piazza Matteotti il 17 e 18 Dicembre 2022.

In studio per presentare l'iniziativa Emanuele Gioffrè, Mattia Zappia, e Adele Zappia, Presidente dell'Associazione "La Nostra Terra" che organizza l'evento. Ad intervenire anche lo Chef del Ristorante "Zefiro" Nino Gramuglia. Nel corso della puntata con il delegato alla cultura del Comune di Bagnara Calabra, Rocco Fedele, si è parlato delle iniziative natalizie e in particolare del presepe artistico meccanico realizzato al Rione Inglese.