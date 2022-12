BAGNARA CALABRA Aperto il presepe al Rione Inglese

apertura presepe rione inglese Aperto al pubblico lo scorso 6 dicembre, nella ricorrenza di San Nicola, patrono della cittadina, il presepe artistico-meccanico coatruito a mano dai componenti dell'associazione di volontariato "Rione Inglese". Presenti alla cerimonia di apertura il presidente del consiglio Stefano Cosentino, l'assessore Paolo Gramuglia e il consigliere Rocco Fedele.

Un appuntamento che si rinnova da diciannove anni. Il manufatto realizzato dai volontari del Rione Inglese ogni anno viene allestito nel cuore del borgo a partire dal mese di ottobre. I lavori per la costruzione del presepe durano circa due mesi e vengono utilizzati materiali riciclati. Dietro il presepe una vera e propria cabina di regia con l'impianto elettrico che serve per i personaggi in movimento e per gli effetti del cambio tra giorno e notte.

Sono tantissimi i visitatori che anche quest'anno si recano a Bagnara Calabra per ammirare le scenografie rimanendo stupiti per come è stato strutturato il manufatto, per la posizione delle casette, delle colline circostanti e della capanna. Il presepe si estende su una superficie di circa 50 metri quadri.

t.f.