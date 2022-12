BAGNARA CALABRA Mercoledì 7 dicembre la Pro Loco accende la Stella di Natale

coll stella Nei giorni scorsi un gruppo di volontari della Pro Loco ha installato una grande stella di Natale nei pressi dei ruderi del sito denominato "Bastione" che sovrasta il quartiere "Canneto" nella zona Marturano. La stella è stata realizzata a mano dagli stessi volontari come segno di augurio e prosperità per le famiglie di Bagnara e sarà visibile da tutta la città.

L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, vuole attenzionare i siti di particolare rilevanza storica presenti nel territorio comunale. In passato la stella è stata installata per i primi due anni nei pressi di Monte Cucuzzo, dando la possibilità agli appassionati di trekking di visitare il sentiero fino alla fine della cima e godere della vista sullo Stretto. Per i due anni successivi la stella invece è stata posizionata nei pressi della "Torre Ruggero" costruita in difesa delle incursioni turche e parte di un sistema di difesa della costa, meta per i tanti turisti che visitano Bagnara Calabra. Quest'anno la stella è stata ingrandita di altri die metri, per una lunghezza complessiva di dieci metri. Il manufatto è stato costruito su listelli di legno e legato ai ruderi con semplici corde per non danneggiare il sito. L'installazione è stata autorizata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia. L'installazione verrà rimossa alla fine delle festività natalizie e sarà ripristinato lo stato dei luoghi. L'accensione della stella è prevista per il 7 dicembre alle ore 18.00 in località Marturano per l'occasione sarnno presenti anche i membri dell'Amministrazione comunale.

Fino al prossimo 8 gennaio è stata disposta dalla Giunta municipale l'isola pedonale sul Corso Vittorio Emanuele. A breve saranno allestite le luminarie per dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di visitare il paese e aquistare i prodotti tipici delle festività natalizie. Previste le iniziative "Magia del Natale a Bagnara Prima Edizione".

t.f.