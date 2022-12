BAGNARA CALABRA Martedì 6 dicembre l'apertura del presepe al Rione Inglese

Loc Presepe Rione Inglese Ultimati i lavori del presepe artistico meccanico realizzato dai componenti dell'associazione "Rione Inglese". L'apertura del presepe è prevista il 6 dicembre. L'evento è giunto alla 19esima edizione. Il manufatto è stato realizzato interamente a mano con l'utilizzo di materiali riciclati.

L'idea di costruire un grande presepe nel cuore del Rione Inglese, situato alle porte di Bagnara Calabra, è di un gruppo di giovani del posto. <<In questi anni - spiega Massimo Grillo, presidente dell'associazione - abbiamo costruito diciannove presepi diversi, con stili diversi sia all'interno sia all'esterno. Ques'anno abbiamo utilizzato il sughero per realizzare il manufatto artistico. Il presepe è stato progettato più basso rispetto agli altri anni per dare la possibilità anche ai bambini di ammirarlo. Non mancano i pastori in movimento, le vecchie botteghe e i mestieri di un tempo. Abbiamo utilizzato la quercia dell'albero per realizzare un antica cascina, le tegole di una vecchia casa per alcune decorazioni, la spugna per costruire finti mattoni. Per le macerie abbiamo usato delle pietre vero. Già siamo stati contattati da un gruppo di visitaotir di Praia a Mare che visiterà il presepe il prossimo. L'iniziativa è supportata dal Comune di Bagnara Calabra.

t.f.