Onda anomala dissolta nei pressi dell'isola senza causare danni. Resta attiva a Bagnara l'unità di crisi

Palazzo San NicolaL'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha reso noto che l'onda anomala generata dall'eruzione odierna dello Stromboli si è dissolta nei pressi dell'isola senza causare danni, e che prosegue il monitoraggio delle autorità competenti.

Dalla Sede Comunale invece viene ordinata la la sospensione del C. O. C. e viene attivata, come da Regolamento di Protezione Civile, l’unità locale di crisi affidato al Corpo di Polizia Locale che vigilerà per tutta la notte. <<Senza generare allarmismi ma solo ai fini precauzionali - viene reso noto da Palazzo San Nicola - viene chiesto ai cittadii di continuare ad evitare di scendere in spiaggia e sostare lungo tutto il lungomare e zona adiacenti>>.