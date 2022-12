A Reggio Calabria pasticceri reggini e zampognari insieme nel segno della tradizione

dolci-e-zampogna web

Domenica 4 dicembre 2022, alle ore 18.30 presso la stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria, appuntamento da non perdere per ribadire che la tradizioni Natalizie del nostro territorio sono un patrimonio che non si può perdere. I pasticceri Reggini dell'APAR sfileranno nella bellissima stazione FS di S Caterina con i dolci tipici ed artigianali della nostra tradizione Natalizia, dai petrali al torrone, sia in versione classica che "gelato", naturalmente non mancherà il panettone artigianale, diventato ormai un caposaldo anche della nostra pasticceria grazie alla professionalità dei nostri maestri artigiani.