Il “Fermi” di Bagnara tra i migliori licei scientifici della provincia di Reggio Calabria

Liceo Fermi Bagnara Calabra Il portale della Fondazione Agnelli – nato nel 2014 – ogni anno offre agenitori e studenti in uscita dalla scuola media uno strumento di scelta dell’indirizzo di studi migliore nell’ottica della preparazione al percorso universitario o al mondo del lavoro. Secondo i dati della Fondazione, a prevalere nella provincia di Reggio Calabria sono i licei scientifici e le sedi dislocate in provincia.

Tra queste al primo posto, sono questi i dati che emergono dall’edizione 2022/2023, risulta l’Enrico Fermi di Bagnara Calabra, seguito dal Nostro-Repaci di Villa San Giovanni. La classifica nasce da un confronto – pensando alla duplice finalità della preparazione al lavoro o all’università – tra la qualità delle scuole superiori.Sono state prese in considerazione come sempre cinque variabili: la media dei voti ottenuta negli anni successivi al diploma, il numero di crediti universitari ottenuti negli anni successivi, la percentuale dei diplomati in regola, l’indice Fga (indice che mette insieme, dando lo stesso peso, la media dei voti e la percentuale di esami superati) e la media delle quattro variabili precedenti. Al raggiungimento del risultato contribuiscono altri fattori: ai docenti del Fermi viene fornita la possibilità di seguire corsi di alta formazione - ciò che conta è la qualità degli insegnanti e la tendenza del sistema a credere nel successo di tutti gli alunni dando loro le opportunità e gli strumenti per riuscirci - e il numero non elevato degli studenti per classe che gioca a vantaggio della qualità dell’insegnamento.Congratulazioni al Fermi per il podio raggiunto!