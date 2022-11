SCILLA Assistenti educativi: pubblicato il bando

Comune Scilla Pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Scilla il bando per la selezione di sei assistenti educativi e due assistenti alla comunicazione, con l'incarico di collaborazione autonoma per l'integrazione scolastica rivolta agli alunni diversamente abili che frequentano l'Istituto Comprensivo "Raffaele Piria". Lo scorso 26 aprile la dirigente scolastica Daniela Panzera ha trasmesso all'ente il progetto deliberato dal consiglio d'istituto per la richiesta del servizio per una migliore qualificazione dei processi formativi nell'ambito del diritto allo studio per l'anno scolastico 2022/2023.

Dall'inizio dell'anno scolastico i genitori più volte hanno sollecitato le autorità preposte ad avviare il servizio di assistenza educativa senza ricevere risposta. <<Ringraziamo - riferiscono gli interessati - la dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, commissario straordinario del Comune, per la sensibilità dimostrata nei confronti degli alunni diversamente abili, privati da mesi del servizio di assistenza, prezioso per l'autonomia dell'alunno e per il processo di integrazione e comuniczzione in classe>>.

