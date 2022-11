REGGIO CALABRIA Incontriamoci Sempre: NO alla demolizione di un pezzo di archeologia industriale delle FS!

fs r

In merito alla possibile demolizione del ponte con verricello della stazione Reggio Calabria Mare, il Presidente di Incontriamoci Sempre, Pino Strati, lancia un appello: "ha rappresentato la storia del traghettamento dei treni per Messina Marittima, già da primi del 900. Purtroppo in queste ore si parla della demozione di un reperto unico e storico che ha rappresentato, per molti, il traghettamento delle vetture da e per Bari.