SCILLA Torrente Favazzina, approvato il progetto definitivo

dasnni fav La dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, commissario prefettizio del Comune di Scilla, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'ingegnere Giuseppe Sofi, per i lavori di messa in sicurezza del sistema di scogliere poste a protezione dell'abitato con l'integrazione di massi naturali e della soglia posta alla foce del Torrente favazzina. L'importo complessivo del progetto è pari a 400mila euro. Si farà fronte alla spesa con il finanziamento di 500 mila euro concesso dalla Regione Calabria -UOA Prevenzione, pianificazione, e gestione dell'emergenza-Protezione civile.

La sistemazione della scogliera si rende necessaria a seguito delle forti mareggiate che nel dicembre 2019 provocarono molti daanni sul litorale di Scilla e sul litorale di Favazzina, danneggiando strutture pubbliche e private. A gennaio 2020 dall'allora commissione straordinaria è stato chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale per eventi meteo eviolente mareggiate. <<Trattandosi di ripristino - si legge nel verbale di deliberazione del commissario prefettizio - con massi naturali della stessa tipologia di quelli esistenti, non necessita acquisire pareri/autorizzazioni daaltri enti o autorità. Per l'attuazione dell'intervento in questione si rende necessario procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento il cui incarico può essere affidato al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, architetto Salvatre Foti>>.

t.f.