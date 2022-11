E' allarme mareggiate a Bagnara Calabra. Pistolesi attiva il Centro Operativo Comunale

mareggiata a bagnara calabra E' allarme mareggiate nella cittadina della Costa Viola, e ad avvisare la popolazione di prestare la massima attenzione lungo il tratto viario che va da Piazzale Musella alla Torre Ruggiero è il sindaco Adone Pistolesi attraverso una nota diramata nel pomeriggio di oggi. Nell'avviso viene evidenziata la possibilità che le mareggiate "possano riversarsarsi pericolosamente sulla sede stradale invadendo la stessa di materiale inerte e detriti di vario genere>>.

Sempre nella giornata di oggi il Sindaco ha attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) dal 22 novembre a tutto il 23 novembre 2022 in regime di pre-allerta per supportare le operazione di messa in atto delle relative misure previste dalla propria pianificazione di emergenza. Le misure adottate si sono rese necessarie a seguito dell'allarme lanciato dalla Protezione Civile <<per previsioni meteo avverse con piogge sparse e temporali isolati e mareggiate lungo le coste, a livello di allerta gialla per ctiticità idrogeologica ed idraulica con possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti>>.

Red