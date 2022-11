BAGNARA CALABRA Scuole chiuse dalle 14.30 di martedì 22 novembre alle 24.00 di mercoledì 23 novembre

Scuole chiuse a Bagnara Causa maltempo, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bagnara Calabra a partire dalle ore 14.30 di martedì 22 novembre alle ore 24.00 di mercoledì 23 novembre 2022. A disporne la chiusura, attraverso un'ordinanza, il Sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi.

Il provvedimento prende spunto da un messaggio di allertamento unificato del Dipartimento della Protezione Civile della Calabria che, con Documento n. 367 del 21/11/2022 prot. 515200, ha emanato un Pre-Allarme per previsioni meteo avverse con piogge sparse e temporali isolati e mareggiate lungo le coste; e a livello di allerta Gialla per criticità idrogeologica ed idraulica con possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti.

Il Primo Cittadino di Bagnara Calabra ha ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti e le misure previste dalla pianificazione comunale per la salvaguardia della salute ed incolumità dei propri cittadini ed in particolare, i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici considerato, tra l'altro, che dalle previsioni meteo, la situazione tende al peggioramento per le prossime 24/36 ore.

Red