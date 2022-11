Roma: udienza da papa Francesco per gli studenti del “Fermi” di Bagnara Calabra

Liceo Fermi a RomaQuest’anno l’IIS “E. Fermi” di Bagnara Calabra, tra le sue attività di arricchimento dell’offerta formativa, ha programmato un viaggio a Roma, che oltre alla visita della Città ha previsto la visita ai luoghi istituzionali e l’udienza dal Papa. L’esperienza vissuta dagli alunni del triennio dal 15 al 17 novembre è stata un vero concentrato di cultura ed emozioni che ha lasciato nei loro cuori ricordi difficilmente cancellabili.

Come esplicitato nel programma, infatti, le giornate sono state vissute intensamente, molto apprezzato dai ragazzi è stato il percorso Barocco con Piazza Navona, la chiesa di San Luigi dei Francesi con i capolavori del Caravaggio, Piazza Montecitorio, Piazza Colonna, la fontana di Trevi, Piazza di Spagna. Ma il cuore autentico del viaggio è stata la mattinata del 16 novembre trascorsa a Piazza San Pietro per l’udienza dal Santo Padre; momenti unici ed intensi quelli vissuti dagli alunni, dalla DS, prof.ssa Graziella Ramondino e dai docenti accompagnatori che, insieme ai tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo, con sentimenti di gioia hanno inneggiato a gran voce al Papa Francesco, ricevendo la “speciale” benedizione. “Un’occasione unica per ascoltare dal vivo il Pontefice e percepirne il carisma e un momento importante per una scuola come la nostra - ha riferito la DS -che ha tra i suoi elementi fondativi l’educazione ai valori cristiani. È stato un viaggio d’istruzione che ha unito l’aspetto culturale ed educativo a quello sociale e divertente, sicuramente ha rappresentato meravigliosi occasioni di svago per cementare i rapporti e far vivere ai nostri alunni momenti indimenticabili che porteranno sempre nel cuore e nella memoria. E poi non è mancata, durante il viaggio di ritorno, una orgogliosa sorpresa …il treno ad alta velocità Frecciarossa di Trenitalia era condotto da un macchinista ex alunno del Fermi di Bagnara Calabra, Ludovico Oliverio, diplomato nell’a.s. 2020-2022. Un’ulteriore conferma che l’Istituto Fermi offre immediati sbocchi lavorativi permettendo ai giovani di inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro”.