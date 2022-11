AC Reggio Calabria: responsabili alla guida

AC Reggio Calabria responsabili alla guidaScegliere di guidare con prudenza significa dire no alle distrazioni E’ bene sempre avere in mente che non esiste una velocità sicura se si è distratti. “Tuo il rischio, tua la responsabilità”. Guida con prudenza sempre e dovunque, ne va della vostra e dell’ altrui incolumità.

Nel 2021, sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti. Ogni giorno, in media, 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti.

Le statistiche sugli incidenti stradali, elaborate da ACI e Istat, ci mostrano una situazione di graduale ritorno alla normalità in seguito all’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

Oggi presso la Chiesa di San Giorgio al Corso don Nuccio Cannizzaro ha celebrato la messa nella Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada, alla presenza dell’ Ing Catalfamo Domenica in rappresentanza di ACI, del Vice Prefetto dssa Maria Stefania Caracciolo, d.ssa Maria Paola Rosace Questura di Reggio Calabria, dell’assessore Rocco Albanese in rappresentanza dell’ amministrazione comunale di Reggio Calabria, dei rappresentanti delle forze dell’ ordine della Polizia Municipale, Provinciale, Comando dei Carabinieri, Guardia di finanza da sempre impegnati attivamente sui temi della sicurezza stradale promossi dall’ Ente Reggino.

L’ Automobile Club di Reggio Calabria intende sensibilizzare tutti a rispettare sempre le regole dettate dal Codice della strada e a usare la massima prudenza, qualunque veicolo si utilizzi per muoversi: a quattro o a due ruote.

” E’ assolutamente necessario prestare particolare attenzione quando si è alla guida dei cosiddetti mezzi per la ‘mobilità dolce’: il monopattino o la bicicletta. Mai dimenticare, poi, che in caso di incidente è il pedone ad avere la peggio” , afferma il Presidente dell’ AC Giuseppe Martorano.