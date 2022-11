BAGNARA Elezioni politiche, liquidati i compensi di presidenti, segretari e scrutatori

compenso scrutatori Il Comune di Bagnara Calabra ha reso noto di aver proceduto, lunedì 14 novembre, alla liquidazione dei compensi elettorali a favore di presidenti, segretari e scrutatori delle consultazioni politiche del 25 settembre scorso.

In una nota stampa, in risposta ad un articolo di CostaViolaNews.it che aveva evidenziato il ritardo nel pagamento dei compensi, viene comunicato <<che in data 10 ottobre 2022 il Ministero ha provveduto al rimborso alle spese per le Elezioni Politiche, e che in data 14 novembre 2022 l’Ente ha già provveduto a pagare i compensi dei Presidenti, Segretari, Scrutatori e Dipendenti Comunali>>. Nella nota non vengono spiegati i motivi del notevole ritardo, poco più di un mese dall'arrivo dei soldi e a quasi due mesi dalle elezioni, prima che p residenti, segretari, scrutatori e dipendenti comunali potessero riscuotere quanto loro dovuto.

red