Il torrone IGP di Bagnara alla Festa del Torrone di Cremona

Festa del Torrone - Cremona A rappresentare la Calabria alla festa del torrone a Cremona c'è il Consorzio di tutela del torrone di Bagnara IGP. L'evento è partito sabato scorso e si concluderà il 20 novembre. Alla manifestazione sono presenti circa cento produttori nazionali e 280 appuntamenti tra incontri gastronomici-culturali, degustazioni, show cooking.

<<Il torrone di Bagnara IGP è l'unico in Italia a potersi fregiare del marchio di qualità - spiega Maurizio Gramuglia, direttore del Consorzio di tutela che da anni diffonde la conoscenza di questo importante dolce della tradizione bagnarese -. Partecipano insieme le tre ditte più rinomate di Bagnara Calabra: Careri, Cardone, Cundari. Dice bene Massimo Rivoltini presidente della Confartigianato cremonese e proprietario della nota omonima azienda di torrone - continua Gramuglia - quando afferma che Cremona ha provato ad ottenere l'IGP ma si è arresa in quanto per produrre un torrone unico occorre la cura e la competenza artigianale che le grandi aziende industriali cremonesi non potranno mai avere>>. Lo stand del torrone di Bagnara IGP è stato allestito in piazza Stradivari. Durante la manifestazione sarà possibile seguire tutte le fasi di produzione del torrone curate dai maestri torronai di Bagnara. Nel corso della scorsa edizione sono stati presenti circa 120 mila persone e sono state vendute trenta tonnellate di torrone.

t.f.