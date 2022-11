Scilla, Casa della Salute: prima assemblea del Comitato nell'anfiteatro della Villa Comunale

assemblea - scilla Si è svolta nei giorni scorsi all'anfiteatro della villetta comunale la prima assemblea pubblica indetta dal Comitato Pro Casa della Salute per discutere delle sorti della struttura sanitaria di nuova costruzione chiusa secondo le disposizioni dell'Asp, perchè non agibile. Il nostro impegno - ha detto Carolina Cardona, vicepresidente del Comitato - sarà batterci per riavere i servizi tolti alla Casa della salute e soprattutto affinchè l'ex ospedale offra realmente tutti i servizi che deve offrire e che in realtà sono stati profusi solo in parte>>.

E sulla paventata demolizione della struttura si è espresso il dottore Mario Patafio: <<Nessuna novità da parte della politica. Abbiamo registrato che dalle programmazioni sanitarie della Regione la struttura sanitaria di Scilla non viene contemplata, per cui abbiamo inteso avviare come comitato, e finanziare attraverso una sottoscrizione pubblica, uno studio alternativo a quanto finora si viene delinenando e cioè quello di una demolizione di una struttura sanitaria, che tanto ha dato e tanto riteniamo potrà dare alla popolazione del comprensorio. Una sottoscrizione pubblica che finanzi uno studio alternativo o quantomeno complementare che verifichi la fattibilità legale e alla luce delle tecnologie per scongiurare una demolizione non utile alla popolazione>>. A quanto è dato sapere il Comitato ha chiesto ha chiesto gli accessi agli atti per vedere quali sono stati gli accertamenti che hanno portato alla decisione di demolizione della struttura. La relazione conclusiva è apparsa non completa. Inoltre la nuova struttura dell'ospedale è stata costruita con fondi pubblici su un'area di proprietà privata che doveva essere espropriata.

<<La Regione ha ammesso - ha spiegato Francesco Picone, segretario del direttivo del comitato - che dopo la costruzione dell'ospedale le procedure non sono state ultimate e quindi aveva fatto un primo decreto di esproprio che però ha ritirato perchè si sono accorti di questo inghippo. Al momento pur prevedendo la demolizione, non si potrebbe attuare perchè non avrebbero titolo, in quanto non sono proprietari. Il punto andrebbe chiarito>>. Intanto l'ingresso della Casa della salute è stato transennato e i servizi rimasti sono stati trasferiti nel vecchio ospedale.

<<Lo Scillesi d'America produceva un reddito di 2 milioni di euro di attivo ed è stato chiuso. Qui non è morto mai nessuno - ha detto Grazia Martello, componente del comitato - chiedo al presidente Roberto Occhiuto che dia conto a questa cittadina degli otto milioni di euro stanziati nel 2012, dove sono finiti? Come mai nel PNRR a tutti i comuni hanno assegnato dei fondi e nel quadro non c'è Scilla? Quale progetto è stato fatto per il nuovo ospedale di Scilla? Temo che non ci sia. E quali sono i tempi di realizzazione dell'opera? La vecchia struttura appartiene ancora agli scillesi d'America per cui non ci possono mettere le mani, la parte nuova è stata costruita con fondi pubblici>>. L'assemblea si è conclusa con la preghiera per gli ammalati recitata dal parroco don Frncesco Cuzzocrea.

t.f.