BAGNARA CALABRA Elezioni amministrative: Presentato in ritardo, e dichiarato irricevibile il ricorso al TAR presentato da Mario Romeo

mario romeo Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da Mario Romeo per l'annullamento del verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti al Comune. Lo scorso 12 giugno si sono svolte a Bagnara Calabra le elezioni per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale, con la partecipazione di 5581 elettori su un totale di 11940 aventi diritto al voto.

La lista che ha avuto più consensi è stata quella guidata da Adone Pistolesi, con 3075 voti, seguita dalla lista del candidato avversario, Mario Romeo, con 2506 voti. Secondo l'attuale capogruppo di "La Bagnara che VogliaAmo" lo svolgimento delle operazioni elettorali sarebbe stato caratterizzato da plurime irregolarità, in particolare nelle sezioni 1 e 6. Per il consigliere Romeo il risultato elettorale risulterebbe <<inficiato dal voto attribuito ad alcuni iscritti nei registri elettorali i quali, tuttavia, non si sarebbero mai recati alle urne così per un totale di circa 300 voti>>, che già da soli sarebbero stati sufficienti a garantire la maggioranza alla sua coalizione.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, tuttavia, <<non appare in alcun modo condivisibile>> la contestazione, <<non essendo dato comprendere dalle deduzioni difensive la ragione, logica e giuridica per la quale i voti in questione, viziati per la mancata indicazione negli appositi registri del numero della tessera elettorale dei votanti, in caso di favorevole deliberazione del vizio denunciato dovrebbero essere sottratti al candidato eletto sindaco e contestualmente attibuiti al ricorrente. Non attenendo le irregolarità denunciate all'espressione della preferenza alla volontà dei votanti - continuano i giudici amministrativi - la dedotta attribuzione alternativa dei voti "de quibus" al ricorrente non risulta confortata da alcun elemento probatorio nè tantomeno presuntivo, nulla rsultando a tal riguardo dedotto in sede ricorsuale>>.

t.f.