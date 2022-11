BAGNARA CALABRA Tassa sui rifiuti: "rimodulare i regolamenti per non vessare i cittadini"

Giovanni BarilàIn questi giorni ai cittadini di Bagnara Calabra stanno arrivando le cartelle di pagamento relative alla tassa sui rifiuti. Non sono mancate le polemiche soprattutto da parte dell'opposizione consiliare, ma anche gli utenti si sono fatti sentire attraverso i social lamentando l'esosità della bolletta. A tal proposito abbiamo ricevuto dal Dott. Giovanni Barilà, che ha lavorato come funzionario di Prefettura e commissario in numerose amministrazioni locali occupandosi di tributi e altro, un contributo che volentieri pubblichiamo.

Rimodulare i regolamenti comunali relativi ai tributi locali è un dovere delle amministrazioni ai fini di una giustizia tributaria per le famiglie e le utenze non domestiche. Non è corretto vessare i cittadini caricando sulle tariffe anche costi non dovuti ancorché riportati nel piano economico finanziario.

L’ARERA (Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente), le cui funzioni sono demandate dalla legge, in merito alla disciplina dei rifiuti, nel prestare attenzione al settore molto delicato e complesso, ha adottato la delibera n° 443 del 31/10/2019 aggiornata con deliberazione n 363 /2021 (perido regolatorio 2022/2025) introducendo i principi base del metodo tariffario del servizio di gestione dei rifiuti.

Il legislatore nazionale, in attuazione alle direttive comunitarie n.ri 851 e 852 del 2018, ha emanato il decreto legislativo n 116 del 03/09/2020 stabilendo che i costi dei rifiuti assimilati (esempio: rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati ecc. ecc.) possono essere estrapolati dal piano economico finanziario, strumento indispensabile per la determinazione delle tariffe annuali, da sottoporre alla validazione da parte dell’Organo competente preposto e all’approvare del Consiglio comunale.

Altra questione nella necessaria rimodulazione del regolamento TARI è quella di non vessare gli utenti, nella parte variabile della tassa, allorquando si caricano i ruoli delle famiglie dove alcuni componenti non risiedono stabilmente sul territorio comunale, per motivi di lavoro, soggetti imbarcati per lunghi periodi (anche per anni) su navi mercantili e/o altro.

Cittadini che rientrano dall’estero che per comodità temporanea trasferiscono la propria residenza nella città di origine ma, domiciliati altrove per motivi di lavoro, per tutto l’anno, in altre città del territorio nazionale dove sono soggetti al pagamento della tassa in argomento (Tari). Giovani studenti (utenti) che pur mantenendo la residenza nel proprio nucleo familiare vivono per motivi di studio, quasi tutto l’anno, all’estero e/o in altre sedi universitarie italiane. Utenti, possessori di piccole unità immobiliari (utilizzate elusivamente per piccoli periodi estivi), iscritti a ruolo senza alcun abbattimento della tariffa.

Alla luce dei casi prospettati, si ritiene che sia doveroso per le amministrazioni adottare nuovi regolamenti per fare pagare la Tari ai cittadini secondo il principio base stabilito dall’Unione Europea recepito dall’ARERA con delibera n 443/2019 di “chi inquina paga”. Altra questione di riflessione sarà sul servizio idrico integrato (acqua e fogna) al fine di non vessare gli utenti.