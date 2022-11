Campionati (ex Olimpiadi) italiani di Astronomia a.s. 2022/2023

campionati asytonomiaIn data odierna l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha pubblicato al link (https://www.istruzione.calabria.it/bando-con-nota-prot-26680-del-14-ottobre-relativo-alla-xxi-edizione-dei-campionati-di-astronomia/) la nota relativa alla XXI edizione dei Campionati italianidi Astronomia. La nota riporta il regolamento, le modalità di partecipazione e vengono evidenziati le finalità della competizione: stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale, dell’astronomia e dell’astrofisica in particolare, offrire agli studenti delle scuole italiane una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà scolastiche.

Riteniamo questa nota gratificante per la nostra scuola e ringraziamo il Direttore Generale, dott.ssa Antonella Iunti, per aver evidenziato, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della USR, ai docenti della nostra regione l’importanza di questa competizione che afferisce ad una disciplina, l’astronomia, non curriculare. L’attenzione posta, in questi anni, dai docenti è stata altissima, la Calabria ha sempre contribuito con numeri considerevoli di scuole ed allievi alle “Olimpiadi” conseguendo risultati brillanti. Risultati ottenuti grazie al lavoro dei docenti nel curriculare e al supporto pratico-osservativo degli esperti del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Auspicando una ulteriore e maggiore adesione ricordiamo che, per regolamento internazionale, si partecipa sulla base degli anni di nascita:

Junior 2: nate/i negli anni 2008 e 2009, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

Senior: nate/i negli anni 2006 e 2007, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Possono, inoltre, partecipare nella categoria Junior 1 le studentesse e gli studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e nella categoriaMaster gli allievi nate/i negli anni precedenti il 2006, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

La registrazione delle scuole deve essere effettuata entro l’1 dicembre ed entro il 5 dicembre la registrazione degli studenti collegandosi al sito: http://www.campionatiastronomia.it/ .

Il Planetarium Pythagoras (www.planetariumpythagoras.com), non solo per obbligo istituzionale ma, soprattutto, perché consapevole del ruolo motivazionale che l’astronomia può portare nello studio delle discipline scientifiche, supporta, con i suoi esperti, l’azione dei docenti.