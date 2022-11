APAR presenta "Le Dolci Arti", dall'11 al 13 Novembre a Reggio Calabria al palatenda di Viale Zerbi

conferenza stampa epicurè Il Palatenda di Viale Zerbi, a Reggio Calabria, sarà il teatro della manifestazione "Le Dolci Arti", organizzato da APAR, associazione provinciale pasticceri artigianali reggini, all'interno di Epicurè, il grande evento promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Durante la conferenza stampa il Presidente APAR Antonello Fragomeni, ha illustrato il ricco programma delle tre giornate, da venerdì 11 a domenica 13 novembre, che comprenderanno, per sottolineare l'incontro tra le Arti, convegni, laboratori, webinair, concorsi, showcooking e momenti di intrattenimento, con il filo conduttore comune della valorizzazione del territorio attraverso i prodotti, finalità sottolineata anche dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, dott. Ninni Tramontana.



Durante la prima giornata, venerdì 11, a partire dalle ore 16.00, si alterneranno il Concorso di Pasticceria "I Profiterol in tutte le varianti", la lavorazione degli "Occhi dei Bronzi", il dolce creato da Apar in occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, il convegno sulle eccellenze culinarie e culturali del

territorio, con la presentazione dei prodotti PIT da parte del Distretto Identitario Territoriale di Accademia delle Imprese Europea e con l'intervento del Professor Daniele Castrizio.



La giornata di Sabato 12, a partire dalle ore 16.00, sarà dedicata al Cioccolato, grazie al laboratorio del maestro Gennaro Volpe, e all'informazione col webinair "Competitività mercati esteri e digitali" rivolto alle imprese artigiane.



La kermesse si concludera conl ricco calendario di Domenica 13, a partire dalle ore 15.30 con la XXI Rassegna del Dolce Artigianale, a cura dei soci APAR, che allestiranno le vetrine con un'anteprima natalizia, a seguire la realizzazione live di una scultura di ghiaccio ad opera del maestro Giuseppe Mandradoni, il Medley Musical realizzato dai giovani dell'Associazione Attendiamoci Onlus, la sfilata di gioielli "La Magna Grecia", a cura del Maestro Orafo Michele Affidato ed lo showcooking "Spaghetti alla corte d'Assise" a cura dello chef Rocco Agostino.



Tutti gli appuntamenti si concluderanno con le degustazioni, il cui ricavato verrà devoluto all'Associazione Attendiamoci Onlus.



di seguito, il programma completo:

APAR presenta “LE DOLCI ARTI"

Venerdì 11 Novembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Ore 16,00 Inaugurazione “Le Dolci Arti“

Ore 16,15 – 18,00 Laboratorio “ Gli Occhi dei Bronzi “ lavorazione in

diretta a cura dei maestri pasticceri Apar .

Ore 16,15 – 19,00 Concorso di Pasticceria "I Profiterol in tutte le

varianti"

Ore 16,30 – 20,00 Animazione Bambini

Ore 18,00 – 18,30 Incontro con le Istituzioni

Ore 19,00 – 20,00 Presentazione polisensoriale dei prodotti P.I.T. a

cura del Distretto Identitario Alimentare di Accademia delle Imprese

Europea con la partecipazione del Professore Daniele Castrizio che

parlerà delle eccellenze culinarie e culturali del territorio .

Ore 20,00 degustazione Prodotti P.I.T. , Occhi dei Bronzi e Profiterol*



Sabato 12 novembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Ore 16,00 – 19,00 Laboratorio “ Il mondo del Cioccolato: il gusto

incontra l’arte con il Maestro Gennaro Volpe, i giovani APAR e gli

artisti del Cioccolato ,temperaggio, cioccolatini, tavolette, soggetti

Natalizi, ripieni e ganache. Dipinti di cioccolato, sculture artistiche

di cioccolato, intagli sul cioccolato

Ore 16,00 – 20,00 Animazione Bambini

Ore 18,30 – 19,00 Incontro con le Istituzioni

Ore 19.00 - Webinair Infoday: “Competitività mercati esteri e digitali”

Presentazione del Bando per le Imprese Artigiane

Ore 20,00 degustazione Cioccolatini e Gelato al Cioccolato*



Domenica 13 novembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30

alle ore 21,30 I Maestri Pasticceri APAR faranno assaggiare le proprie

specialità*

Ore 10,00 – 13,00 Animazione bambini a cura di Space Party RC

Ore 15,30 – 18,00 “21° Rassegna Del Dolce" Anteprima Vetrine Natalizie a

cura dei soci APAR

Ore 16,00 – 17,00 Intrattenimento Musicale in collaborazione con Ass.ne

Incontriamoci Sempre

Ore 16,00 – 18,00 Realizzazione live scultura in ghiaccio del Maestro

Giuseppe Mandaradoni

Ore 17,00 – 18,00 Medley Musical dei Giovani dell’Associazione Attendiamoci

Ore 18,00 – 18,30 Incontro con le Istituzioni

Ore 18,30 – 19,30 Sfilata Gioielli "La Magna Grecia" a cura di Michele

Affidato Orafo

Ore 19,30 – 21,00 "Spaghetti alla Corte d’Assise", Show-Cooking a cura

dello Chef Rocco Agostino Degustazione Spaghetti alla Corte d’Assise e Vini*



*a fronte di offerta minima che verrà devoluta all’Associazione

Attendiamoci Onlus