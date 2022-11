Dottor Diego SuraciIl Dottor Diego Suraci è il nuovo Direttore di Confagricoltura Reggio Calabria, eletto all’unanimità dal Consiglio Direttivo di Confagricoltura nella seduta di venerdì 4 novembre u.s. e succede al Dottor Angelo Politi. Il Dottor Diego Suraci, nato a Reggio Calabria l’08.01.1977, si è laureato nel 2003 in Scienze e Tecnologie Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Sposato e padre di due figli, ha iniziato la sua attività lavorativa presso l’Organizzazione occupandosi inizialmente del servizio tecnico-economico per poi ricoprire la carica di Responsabile Provinciale. Da sempre impegnato e vicino alle aziende agricole nella risoluzione delle molteplici difficoltà in cui versa il comparto agricolo. Diego Suraci – evidenzia Confagricoltura - è stato individuato come persona idonea e capace per le proprie specifiche competenze maturate nel settore.