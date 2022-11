BAGNARA CALABRA Da Solano l'appello per il ripristino della storica fontana

Fontana Solano<<Il popolo Solanese è stanco di essere preso in giro, è ora di procedere con i lavori della fontana e battersi per il ripristino dell’opera architettonica che si trova sulle mura esterne della chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie a Solano Inferiore - scrive Pietro Squillace in una missiva inviata alla redazione di CostaViolaNews.it -. Bisogna cambiare 250 metri di tubo e far risplendere la storica fontana così come era un tempo>>. Da Solano chiedono inoltre di sapere <<quando inizieranno i lavori, e chi se ne farà carico>>.

E' da anni che Pietro Squillace si batte per il ripristino e la sistemazione della monumentale fontana che fu fatta edificare dai Ruffo di Calabria. L'acqua limpida e freschissima giungeva dalla sorgente “fontanella” adiacente al rione Favata di Solano Superiore a Scilla. In alto vi è l'epigrafe marmorea dei gravami feudali a carico di tutti quelli che dal 1603 al 1799 sono transitati per questo passo obbligato dell'antica via Popilia. Ancora una volta si chiede un intervento immediato delle istituzioni locali per riportare all'antico splendore la fontana e renderla fruibile a tutti.

