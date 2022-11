Nominati a Scilla i responsabili di Area. Eros Polimeni confermato come Segretario Generale

FOTO-COMUNE-DI-SCILLA Il commissario prefettizio Antonia Maria Grazia Surace, insediatosi lo scorso 25 ottobre a Palazzo San Rocco, ha nominato la dottoressa Alessandra Arena responsabile dell'area economica del Comune. In passato l'incarico della predetta area è stata ricoperta dal dottore Giuseppe Marino, attualmente dipendente del Comune di Bagnara. La dottoressa Arena presterà servizio per dodici ore settimanali a Scilla a titolo di "scavalco di eccedenza".

Inoltre il commissario prefettizio Surace ha nominato responsabile del settore area vigilanza la dottoressa Annunziata Barbara Latella, già in servizio al Comando della Polizia municipale di Scilla. Confermata la nomina a segretario generale dell'avvocato Demetrio Eros Domenico Polimeni e come responsabile Suap. Confermata anche la nomina come responsabile dell'area tecnica dell'architetto Salvatore Foti, che presterà servizio per dodici ore settimanali a titolo di scavalco di eccedenza e sei ore a titolo di convenzione.

<<Le funzioni - si legge nel decreto - devono intendersi attribuite in relazione a tutti i servizi compresi nell'area settore tecnico così come definiti dagli atti di organizzazione del Comune con particolare riferimento alle responsabilità afferenti i servizi di depurazione (depuratore comunale e depuratore consortile); il funzionamento degli impianti di sollevamento nonchè collettamento e tutti gli impianti annessi e relativi al depuratore comunale e al depuratore consortile; lavori pubblci; manutenzione>>.

Il 4 novembre scorso prima uscita pubblica del commissario Surace che in occasione del giorno dell'Unità nazionale e della giornata delle Forze Armate ha deposto una corona d'alloro al Monumento ai Caduti in piazza San Giuseppe e incontrato gli studenti della scuola media "G Minasi".

t.f.