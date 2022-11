BRANCALEONE Celebrato il 4 Novembre con i bambini

4-11 IMG 1860 Venerdi 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate, si è tenuta alle 11 in piazza Municipio la deposizione di una corona d’alloro presso la stele che ricorda i caduti in guerra di Brancaleone. Il 4 novembre 1918 è la data della fine della Prima Guerra Mondiale, cosi come per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma.

Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco Silvestro Garoffolo con la giunta e i consiglieri, il Comandante della Stazione Carabinieri Maresciallo Cianci, la Polizia Locale, il parroco Don Vladimiro Calveri, e l’associazione ANPAGEPA Guardie zoofile e Protezione Civile. La cerimonia ha visto la partecipazione attiva dei bambini della scuola primaria di Brancaleone, che accompagnati dagli insegnanti hanno recitato una poesia dedicata ai caduti e per l’occasione cantando l’inno di Mameli hanno sventolato le bandierine tricolori preparate in classe. La presenza dei giovanissimi è stata emozionante soprattutto nel vedere la spontaneità con la quale hanno partecipato, ma in particolar modo la passione con cui hanno acceso la giornata. E’ stata una cerimonia breve ma caratterizzata da un vivo coinvolgimento, con l’auspicio del Sindaco rivolto ai bambini, in qualità di futuri cittadini italiani di ricordare e tenere vivo il sacrificio di tanti che hanno dedicato la loro vita all’unità e alla difesa dell’Italia. Toccante anche la preghiera e la benedizione di Don Vladimiro, in cui oltre al ricordo dei defunti si chiede la protezione per chi oggi indossando una divisa difende i diritti e la libertà di una comunità.