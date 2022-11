SCILLA Si è insediato a Palazzo San Rocco il commissario prefettizio

Palazzo San Rocco Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo commissario prefettizio a Palazzo San Rocco, la dottoressa Antonia Maria Grazia Surace, dopo le dimissioni del sindaco Pasquale Ciccone e dei consiglieri e assessori di maggioranza. Alla vice prefetto Surace, che vanta tanti incarichi professionali, spetta il compito di guidare la cittadina fino alle prossime elezioni amministrative.

L'ex sindaco di Scilla si è dimesso dall'incarico perchè coinvolto nell'inchiesta "Nuola Linea", indagato per scambio politico mafioso. Con Pasquale Ciccone si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza e la giunta. L'ex primo cittadino, pur respingendo le accuse, ha più volte detto di avere fiducia nella magistratura. Lo scorso 9 agosto si era insediato a Palazzo San Rocco la commissione di accesso antimafia disposta dall'allora ministro dell'Interno Luciana Lamorgese su proposta del prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani.

La permanenza della commissione d'accesso al Comune di Scilla si prolungherà fino alla prima decade di novembre, allo scadere dei tre mesi previsti. Sarà determinante conoscere il lavoro svolto dalla commissione presieduta dal viceprefetto Eugenia Salvo e della quale fanno parte due ufficiali dei carabinieri, il tenente colonnello Massimiliano Galass, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria, ed il capitano Giovan Battista Marino, in servizio nel Nucleo investigativo dello stesso Comando provinciale.

L'ente era stato sciolto per infiltrazioni mafiose a marzo 2018 nel periodo in cui era sindaco Pasquale Ciccone. Quest'ultimo si era poi ricandidato con la lista "Scilla riparte" nelle elezioni amministrative svoltasi a settembre 2020, riportando circa il 97% dei voti. A contrapporsi alla lista guidata da Ciccone, quella denominata "Diritti democrazia libertà per Scilla" guidata da Ilario Ammendolia. Il gruppo di opposizione ha avuto un peso irrilevante nella vita politica della cittadina e una scarsa partecipazione ai consigli comunali.

t.f.