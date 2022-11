L’IIS FERMI di Bagnara Calabra partecipa all’esercitazione “sisma sullo stretto 2022”

allert E’ scattata poco dopo le 10:00, l’evacuazione degli alunni di tutti le sedi dell’IIS Fermi di Bagnara Calabra, una simulazione di evacuazione a causa di evento sismico che prevede un terremoto di magnitudo 6.o, uno tsunami lungo le coste e una serie di impatti ambientali come frane e smottamenti.

Per la prima volta, in Italia, verrà testato il sistema nazionale di allarme pubblico: IT-Alert, per le informazioni alla popolazione, ed in questo caso sono stati coinvolti anche discenti e docenti, così come programmato alle 10:00 della giornata odierna, è stato diramato un messaggio ai cellulari presenti nell’area dei comuni costieri rispetto al possibile arrivo di onde di maremoto per effetto del terremoto simulato. Un test importante per preparare gli alunni e attivare tutte le procedure necessarie in caso di un evento sismico mettendo in atto una sorta di schema di prevenzione informazione utile per ogni singolo alunno. La DS, prof.ssa Graziella Ramondino, nei giorni precedenti con gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto ha predisposto il piano sulle procedure di evacuazione, informando tutti i docenti a verificare che la modulistica e le cartine con le vie di fuga esposte nelle aule, riferite al piano di evacuazione, siano complete e riportino l’individuazione degli apri-fila e chiudi-fila delle relative classi e ricordando inoltre i compiti dei docenti presenti in classe al momento della prova di evacuazione.

La prova è da intendersi parte fondamentale del processo formativo di educazione alla sicurezza previsto a favore degli studenti e del personale dell’istituto, serve a memorizzare le procedure di emergenza e i percorsi di fuga predisposti dal piano di emergenza per intervenire con rapidità ed efficienza in caso di emergenza. In tutte le sedi dell’ istituto è operativo un piano di emergenza ed evacuazione che garantisce l’incolumità di tutte le persone quando sono costrette ad abbandonare gli edifici. L’esperienza acquisita durante questi anni ha permesso di studiare e pianificare le operazioni, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell'edificio.

L’intera popolazione scolastica presente ha raggiunto il luogo prestabilito in pochi minuti, i comportamenti messi in atto dagli alunni sono stati corretti, la simulazione è stata svolta senza perdere la calma esono state eseguite tutte le indicazioni con il massimo rigore. Gli incontri formativi e informativi (in particolare svolti per le classi prime), che hanno preceduto la simulazione di evacuazione, hanno consentito di essere preparati ad affrontare situazioni di pericolo, stimolare la fiducia in se stessi, indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e correttie saper reagire insieme ai propri compagni per ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza e facilitare le operazioni di allontanamento da luoghi pericolosi.

allert 2

allert 1