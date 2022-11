SCILLA Scuola di Solano, la manifestazione annunciata per lunedì prossimo divide i genitori

scuola solano sup Nei giorni scorsi un gruppo di genitori di Solano Superiore ha annunciato una manifestazione in piazza San Rocco il 7 novembre per denunciare la mancanza del servizio dello scuolabus per l'assenza dell'autista e lo stato in cui versa l'edificio scolastico.

Sulla questione interviene Annunziata Oliveri, vicepresidente d'Istituto del "Piria": <<Noi rappresentanti di plesso - spiega - insieme ai rappresentanti dei genitori, che rappresentano la maggioranza degli stessi, esprimiamo il nostro disappunto riguardo alla manifestazione che si dovrà tenere fra alcuni giorni e organizzata da un gruppo di genitori per le problematiche che riguardano la scuola di Solano e in particolare lo scuolabus. In qualità di rappresentanti abbiamo reclamato giorni fa mediante una lettera protocollata al Comune sia per il plesso di Solano Superiore sia per il plesso di Melia per l'assenza di servizi>>.

Dopo le dimissioni del sindaco Pasquale Ciccone il Comune da circa una settimana risulta commissariato. <<Siamo sicuri - aggiunge la vice presidente del consiglio d'istituto - che presto riceveremo risposta e che si troverà una soluzione nel miglior modo possibile perchè gli alunni abbiano i propri diritti. Tenendo conto del tempo che necessita per l'inserimento del nuovo commissario e fiduciosi del suo operato aspetteremo "civilmente" la sua risposta.

Non è dato sapere se il gruppo di genitori che intende manifestare in piazza San Rocco per la mancanza dei servizi dovuti agli alunni deciderà di attendere la risposta da parte delle autorità preposte oppure deciderà di scendere ugualmente in piazza a protestare per il diritto allo studio.

