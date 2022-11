SCILLA Una delegazione del Comitato pro Casa della Salute davanti allo Scillesi d’ America. Il PPI definitivamente chiuso

Fiori davanti alla Casa della Salute di ScillaCala il sipario sul punto di primo intervento dello “Scillesi d’ America”, i sanitari sono stati trasferiti in altre strutture e il PPI chiude definitivamente. L’Asp di Reggio Calabria non ha accolto l’invito del Comune che, dopo la chiusura della nuova costruzione dell’ospedale, ha messo a disposizioni dei locali perché venissero trasferiti i vari servizi sanitari.

<<Scilla e la Costa Viola vengono nuovamente penalizzati- spiega una delegazione del Comitato pro casa della salute davanti all’ex ospedale- lanciamo un appello al presidente della regione Roberto Occhiuto e al commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia. Chiediamo di essere convocati e di essere ascoltati per portare le nostre ragioni di un territorio che si sta impoverendo e dei tanti malati>>. Il dottore Mario Patafio, già consigliere con delega alla sanità e componente del comitato parla di una lenta dismissione del presidio sanitario <<Scilla non è più nel novero del programma della politica sanitaria territoriale della regione Calabria ormai da anni. Tant’è vero che parte viene individuata come struttura idonea per ospitare la seconda Casa della salute prevista in provincia di Reggio Calabria. Era stato fatto una sorta di studio di idoneità, da oltre dieci anni non è stato fatto nulla. Dagli ultimi carotaggi viene fuori che la parte di recente costruzione non è idonea mentre il nucleo vecchio viene giudicato idoneo. Dei nostri dirigenti della sanità pubblica calabrese a nessuno interessa avere una struttura così ampia tale da potere essere utilizzata in futuro per assistenza territoriale. E’ un errore demolire la struttura e cercheremo di ribaltare la situazione. Vogliamo vederci chiaro. Ci sorge il dubbio che alcune scelte non siano state ponderate, ma prese in maniera burocratica>>. All’interno del presidio scillese sono attivi i seguenti servizi: endocrinologia, diabetologia, oculistica, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, pneumologia, ecocardio fetale, chirurgia, laboratorio analisi, ginecologia, angiologia, ecografia, psichiatria.

Tina Ferrera