SCILLA Scuola, lunedì 7 novembre i genitori di Solano manifesteranno in piazza San Rocco

scuola solanoUn gruppo di genitori degli alunni che frequentano la scuola di Solano Superiore annuncia una manifestazione in piazza San Rocco, davanti al Comune, per denunciare lo stato in cui versa l’edificio scolastico e per la mancanza del servizio dello scuolabus.

<< La struttura- spiegano i genitori- ha diverse carenze, da tempo abbiamo segnalato i disagi agli uffici competenti del Comune inviando anche delle foto della situazione in cui versano i locali. Inoltre abbiamo più volte invitato il Comune ad attivare il servizio dello scuolabus. Alcuni alunni si assentano dalle lezioni perché non sempre i genitori hanno la possibilità di accompagnarli a scuola>>. Abbiamo cercato di spiegare a chi ci amministrava la grave situazione in cui vivono le famiglie di Solano Superiore>>. A quanto riferisce il gruppo di genitori, alcuni bambini risiedono distanti dalla scuola e non possono garantire una frequenza assidua alle lezioni<<Abbiamo atteso tanto- aggiungono gli interessati- siamo stanchi delle chiacchere, deve essere garantito a tutti il diritto allo studio. Noi delle frazioni ci sentiamo abbandonati, per questo abbiamo deciso di scendere in piazza a manifestare. La frazione di Solano Superiore è stata abbandonata>>. La manifestazione si terrà lunedì 7 novembre alle ore 10 davanti a palazzo San Rocco.

Tina Ferrera