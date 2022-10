"Puliamo il mondo" compie trent'anni: iniziative di Legambiente a Bagnara, Villa, e Palmi

Puliamo il MondoGiornata importante per Bagnara Calabra che per il trentesimo anniversario di "Puliamo il mondo", iniziativa di Legambiente, che a sua volta si allaccia a un' iniziativa di livello internazionale come "Clean up the Word", diventa scenario di una grande occasione di volontariato che coinvolge diverse associazioni e anche gli studenti e i docenti dell' Istituto Comprensivo U. Foscolo, col fine di ripulire tutti gli spazi e le aree pubbliche. Tutto ciò è stato possibile grazie a un percorso di collaborazione con la Città Metropolitana, infatti l' intervento di liberazione dei luoghi dai rifiuti e dal degrado è stato attuato anche dal Comune di Palmi e da quello di Villa San Giovanni, ed è scaturito dalla necessità di salvaguardare quelle che sono le zone di interesse maggiore e anche a rischio.

"Attraverso questa iniziativa che ha un valore formativo, visto il coinvolgimento degli studenti, l' Amministrazione comunale garantisce una continuità all' interno del percorso di educazione ambientale." Questo quanto ha affermato l' Assessore Paolo Gramuglia. "Questo 29 Ottobre ha rappresentato soprattutto uno slancio per quanto riguarda azioni e temi legati alla valorizzazione e al miglioramento del nostro territorio. Sono previsti, appunto, altri interventi di pulizia dei fondali e dei siti naturali di particolare pregevolezza grazie al Por Calabria che finanzierà lo smaltimento di 140 tonnellate di rifiuti." - Aggiunge il delegato bagnarese di Legambiente Antonino Lopresto.

Non è mancata, infine, l' esortazione da parte del Sindaco Adone Pistolesi, nei confronti degli studenti, ad essere seminatori di esempi di "buona cittadinanza" in quanto guida futura del paese.

Nina Velardo