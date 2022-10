SCILLA Nasce il nuovo comitato Pro Casa della Salute

Casa della Salute di Scilla - La comunità scillese non si arrende e dopo la chiusura dell'edificio di nuova costruzione dello "Scillesi d'America" nasce un nuovo comitato pro casa della Salute di Scilla. < >.

Il grande bacino d'utenza è stato privato di un importante presidio sanitario dopo la decisione dell'Asp di Reggio Calabria di chiudere l'accesso all'edificio di nuova costruzione dello "Scillesi d'America" e di conseguenza trasferire

alcuni servizi, tra questi anche il punto di primo intervento di Scilla. La sospensione del PPI anche nei mesi scorsi ha spinto la comunità scillese a organizzare sit-in di protesta davanti all'ex nosocomio per sollecitare il mondo politico a non privare la popolazione di un servizio necessario per salvare vite umane.

Tutti i tentativi sono falliti e dopo due manifestazioni in piazza, la prima svoltasi a Bagnara Calabra e la seconda a Scilla in piazza San Rocco, la situazione non è cambiata. E dopo la chiusura dell'ospedale costruito con i proventi degli emigrati scillesi d'America alcuni cittadini amareggiati dalla situazione propongono di occupare l'autostrada per sentire la voce della protesta. Non è dato sapere come i componenti del nuovo comitato pro Casa della Salute riusciranno ad ottenere il ripristino di alcuni servizi ormai sospesi o se cercheranno di dialogare con le cariche istituzionali regionali in merito alla ristrutturazione della parte dell'edificio attualmente non agibile che rischia di essere abbattuto.

Tina Ferrera