Al via "Puliamo il mondo", Metrocity e Comuni insieme per la tutela della Costa Viola

In 30 anni di "Puliamo il Mondo", è stato spiegato, migliaia di persone hanno ripristinato luoghi e spazi pubblici, non solo liberandoli dai rifiuti e dal degrado, ma costruendo comunità, inclusione e pace. Nello specifico, l'intervento nel territorio metropolitano reggino agirà sul patrimonio naturalistico e ambientale della ZSC (Zona speciale di conservazione) della Costa Viola e Monte Sant'Elia.

La Città Metropolitana partecipa convintamente a “Puliamo il Mondo” anche come occasione per lanciare un’azione più ampia, ha spiegato il consigliere Fuda, “che ha l’obiettivo di stimolare nuova consapevolezza e un più deciso spirito di comunità territoriale intorno ai temi, centrali, della tutela dell’ambiente e del miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti che a noi sta particolarmente a cuore. Accanto alle iniziative nelle comunità della Costa Viola di Villa San Giovanni, Bagnara e Palmi, - ha poi aggiunto il rappresentante di Palazzo alvaro - sono previsti anche altri interventi programmati di pulizia dei fondali e delle aree naturali di maggior pregio nel quadro di una leva di finanziamento che fa capo al Por Calabria per circa 140 tonnellate di rifiuti. Un’azione che si colloca nel quadro di un percorso più esteso che la Città metropolitana sta compiendo anche con riferimento al complesso lavoro che l’Ente sta portando avanti per il ciclo integrato dei rifiuti e che ci sta consentendo di rimettere in piedi un sistema che era piuttosto inefficace e disorganizzato e che oggi riesce a garantire alle comunità dei servizi di buon livello”.