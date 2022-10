Scoperta a Scilla la "Grotta di Glauco"

Grotta di Glauco Nei giorni scorsi i componenti dell'associazione Magna Graecia Outdoor durante un'escursione nei pressi del costone dove si erge il belvedere Morselli hanno scoperto una grotta, battezzata poi "Grotta di Glauco".

<<Noi esploriamo il territorio - spiega Giovanni Luca Bellantoni della Magna Graecia Outdoor - e non ci limitiamo ad accompagnare gli esursionisti, ma ci siamo dedicati da tempo a Scilla ripristinando anche antichi sentieri per riscoprire vecchi itinerari del paese sia via terra, sia via mare. Nel crso di un sopralluogo sulla scogliera a ovest di Scilla quella di Pacì e inerpicandomi per gli scogli ho trovato un anfratto, sono sceso ad esplorarlo e ho trovato un ambiente abbastanza grande che scende fino al mare. Ho trovato due specchi d'acqua. Uno abbastanza piccolo dove riesce a filtrare la luce dell'esterno, creando tutti i giochi di luci tipici delle grotte marine, e poi c'è un'apertura più grande che è spettacolare perchè appena arrivi a livello del mare e ti affacci vedi il castello di Scilla. Abbiamo battezzato la grotta con il nome di Glauco perchè è situata sotto il belvedere Morselli, autore della tragedia Glauco e Scilla. Non sappiamo ancora se la grotta potrà essere collegata a qualche altro percorso perchè è stato abbastanza difficoltoso arrivarci>>.

Qualcuno ipotizza che la zona dove è stata scoperta la grotta di Glauco corrisponda con la grande areadella frana costiera del versante di monte Pacì, avvenuta durante il lungo sciame sismico del terremoto del 1783. Conclude Bellantoni: <<Vediamo se in futuro riusciremo a rendere fruibile la grotta via terra, perchè via mare è accessibile se le condizioni meteo lo permettono>>.

Tina Ferrera