BAGNARA CALABRA Ripristino stele in memoria di Rosario Villari: lettera aperta al sindaco Adone Pistolesi

Stele - VillariEgr. Sig. Sindaco.

Mi è accaduto la mattina del 22 Agosto scorso seduto per un caffè alla Palma d’Oro sul Lungomare cittadino allorché scorgo sull’opposto marciapiedi, all’angolo della piazza Rosario Villari, la stele spezzata e la targa intestata in frantumi, eretta alcuni anni fa in onore dell’illustre storico bagnarese ad opera del Club Torre Ruggero di Bagnara Calabra.

Portatomi più da vicino per il dovuto necessario riscontro, con la collaborazione di altro socio del Club interpellato al cell., la sgradevole notizia è arrivata in giornata stessa all’attenzione delle locali autorità comunali.

L’illustre Prof. Rosario Villari, autore di chiara fama per il fulgore dato al nostro Paese con le sue pubblicazioni adottate nelle più celebrate Università d’Europa, era nato a Bagnara Calabra dove è vissuto nei primi anni della sua giovinezza lasciando ricordi di famigliare intensità e di calorose frequentazioni paesane.

Il Club Lion Torre Ruggero di Bagnara nel marzo 2011, in un progetto-riesame della vita culturale bagnarese negli ultimi decenni, inserito nel contesto delle celebrazioni nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha proposto il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria da tributare allo storico accademico Villari, onorificenza quest’ultima tributata con identica modalità e in contemporanea al fratello Lucio, anche lui bagnarese, storico narratore di riconosciuta fama.

La solenne cerimonia dell’onorificenza, svoltasi nella mattinata di quel marzo umido e soleggiato, ha dato seguito nel pomeriggio dello stesso giorno, aun evento culturale promosso dai Lions bagnaresi di concerto con l’Amm/ne Com/le svoltosi nel salone cittadino dell’ Htotel Vittoria dove sono intervenuti, oltre alle apicali cariche lionistiche distrettuali, le autorità locali civili e militari, ampie rappresentanze di cittadini delle varie categorie sociali, personalità del mondo della cultura e della politica nazionale, regionale e provinciale, la cui eco è rimbalzata forte nella Città e dintorni.

Il Prof. Rosario Villari, alla presenza di un pubblico assiepato nella sala dell’Hotel, gremita fino all’inverosimile, ha svolto la lectio magistrale sui prodromi e gli sviluppi che hanno caratterizzato la vicenda risorgimentale fino all’Unità, suscitando nei presenti vivi entusiasmi e manifestazioni di caloroso e partecipato apprezzamento.

Alcuni anni più tardi, dopo la morte dell’illustre concittadino avvenuta nell’ottobre 2017, sempre col concerto degli amministratori comunali che non solo hanno condiviso e sostenuto la proposta dei Lions di intitolare il largo ex lido all’illustre figlio bagnaresee della Calabria intera, ma hanno favorito il progetto con gli atti burocratici avallati, è seguita la cerimonia della posa in piazza della stele recante la lastra intestata allo storico personaggio, celebrata alla presenza del Presidente della Giunta Regionale calabrese pro tempore On. Mario Oliverio, delle autorità locali cittadine, della moglie Sig.ra Anna Rosa e di altri parenti, nonché di un folto pubblico plaudente.

Stupisce pertanto se a distanza di quasi due mesi dalla scoperta della presunta casualità, o di chi sa cos’altro, il Comune di Bagnara, strettamente affiancato al Club in tutte le iniziative fin qui assunte per celebrare l’illustre concittadino, non abbia ancora fatto un solo gesto per deprecare o condannare; così come ancor più rattrista e sorprende la candida volatilità esibita dal Sindaco al Presidente del Club la sera del 30 settembre scorso nella sede comunale, contattato nell’idea di trovare in lui - in relazione al deplorevole episodio - solidarietà e collaborazione per eventuali comuni iniziative adottabili.

I Lions di Bagnara sono tuttavia grati di quanto fin qui Loro assicurato dalle Amm/ni com/li passate e si ritengono altrettanto fiduciosi che anche L’Amministrazione in carica non farà mancare il proprio necessario supporto e contributo di mezzi normativi appena tutto sarà pronto al ripristino della stele, a memoria e onore dello stimato celebre concittadino Rosario Villari.

Distinti saluti e ossequi.

Pellegrina li 20 Ottobre 2022

Socio fondatore Club Lion Bagnara Calabra “Torre Ruggero”

Giuseppe Geometra Maisano