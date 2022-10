Cristian Corigliano, un pizzaiolo reggino sul podio del Campionato Mondiale della Pizza Piccante!

camp pizza Grande risultato per il reggino Cristian Corigliano alla 21° edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, svoltasi a Scalea dal 17 al 19 ottobre 2022. L'evento, organizzato dal "Movimento pizzaioli italiani", con a capo Francesco Matellicani, è dedicato al figlio Filippo. Sedici le categorie in gara con partecipanti provenienti da varie parti del mondo, tra cui Argentina, Spagna, Francia e da ogni parte d'Italia.

"Sono davvero contento" dichiara Cristian Corigliano "del 3° posto in classifica nella categoria Pizza Gourmet, con la pizza INCANTO composta da nero di seppia, vellutata di piselli, crema di burrata, peperone crusco, tagliatelle di seppia, peperoncino ciliegino candito al bergamotto, filamenti di peperoncino, fiori eduli. Un grazie alla mia famiglia, ai miei colleghi, amici e tutti coloro mi hanno incoraggiato ed incentivato a fare sempre meglio." Tra gli ingredienti identitari utilizzati, spiccano i peperoncini ciliegini canditi al bergamotto.



"Grazie di cuore" conclude Corigliano "al Movimento Pizzaioli Italiani, al presidente Francesco Matellicani ed a tutti i giudici presenti per la serietà e professionalità dimostrata, manifestazioni come questa sono un vanto per l'intera Calabria e non solo"