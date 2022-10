La Polizia Ferroviaria incontra gli alunni del “E. Fermi” di Bagnara Calabra

trGli studenti del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Bagnara Calabra, lo scorso 21 ottobre, hanno incontrato gli agenti della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, sull’educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria. Il progetto ideato a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e denominato “Train…to be cool”, giocando sul doppio significato della parola “train” (treno e formazione), si pone l’obiettivo di rendere consapevoli i giovani dei rischi presenti nello scenario ferroviario.

Il progetto è rivolto principalmente agli studenti di ogni ordine e grado che utilizzano il mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentano una scuola ubicata nei pressi di una stazione, di passaggi a livello o della linea ferroviaria, per veicolare il messaggio che il treno è il mezzo di trasporto più sicuro, meno inquinante e verosimilmente più rapido negli spostamenti brevemedio raggio; è un bene comune da salvaguardare e rispettare come tutti i patrimoni pubblici, un mezzo di trasporto proiettato al futuro.

L’iniziativa è stata condivisa dalla DS prof.ssa Graziella Ramondino che ha accolto il sovrintendente Domenico Caratozzolo e l’assistente capo coordinatore Marco Pisanipresso la sede scolastica del Fermidi Bagnara. All’incontro hanno preso parte circa 80 alunni delle classi prime del Liceo Scientifico, Linguistico Scienze Umane e dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica. Nel corso della speciale lezione, effettuata con l’ausilio di slide e filmati, i poliziotti hanno richiamato l’attenzione dei ragazzi, mettendo in evidenza i pericoli e le insidie, talvolta poco noti o sottovalutati, dell’ambiente ferroviario.Gli agenti, raccontando anche esperienze lavorative reali, hanno illustrato come comportarsi in caso di pericolo, in prossimità di treni e passaggi a livello e quali sono i comportamenti che possono costituire un rischio.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di interagire con gli operatori della polizia ferroviaria in modo attivo, ponendo domande e raccontando le loro esperienze. Gli alunni delle scuole vengono pertanto sensibilizzati e informati sulle attività che svolge l’agente della Polizia Ferroviaria che all’occorrenza può diventare un punto di riferimento, un “amico”, sul quale poter contare in caso di necessità. Il progetto rientra nel più ampio percorso di educazione alla legalità, volto allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, che costituisce la mission principale del FERMI e che si concretizza anche in questi incontri con le Forze dell’Ordine, in un’ottica di forte e costante sinergia tra le Istituzioni.