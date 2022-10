Sanità, niente fondi per lo "Scillesi d'America"

ospedale di scilla SCILLA - La comunità scillese non ci sta alla possibile demolizione della costruzione nuova dello "Scillesi d'America", chiuso perchè parte della struttura risulterebbe non agibile. Ad aumentare la tensione lo stanziamento di fondi per gli ospedali calabresi da parte del Consiglio dei ministri e l'assenza dall'elenco del presidio sanitario scillese.

<<Una pioggia di milioni di euro per i nosocomi della Calabria, tranne che per lo "Scillesi d'America" - commentano tanti scillesi - ridateci il nostro ospedale, perchè abolire infrastrutture sanitarie per il territorio utilissime. Non tutti si possono permettere di essere curati nei centri privati anche perchè il GOM di Reggio Calabria non riesce ad accogliere la popolazione reggina, figuriamoci il resto dem comprensorio>>.

t.f.