I Carabinieri consegnano al liceo “G. Rechichi” il libro "Le stelle di Dora, le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa"

CONSEGNA LIBROLa consegna simbolica del libro "Le stelle di Dora, le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa" dalle mani del Luogotenente del Comando di Polistena Leonardo Ribuffo e dal Maresciallo Tonino Azzarello, a quelle del dirigente Scolastico del liceo “G. Rechichi” Francesca Maria Morabito rientra nel progetto di distribuzione che sta interessando tutti gli istituti scolastici di secondo grado per ricordare una figura importante per il nostro paese.

L'iniziativa è stata promossa dal Comando generale dell'Arma che ha pubblicato il 'graphic novel' dedicato a uno dei simboli italiani della lotta al terrorismo e alla mafia, ucciso a Palermo il 2 settembre 1982, e ha deciso di far conoscere nelle scuole, oltre undici mila in Italia, la storia di Dalla Chiesa e il suo impegno come rappresentante delle istituzioni alla ricerca della legalità. Si tratta di un romanzo a fumetti realizzato in occasione del 40/o anniversario dell'agguato di Cosa Nostra in cui perse la vita il generale Dalla Chiesa. Il volume di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte si propone di raccontare la vita e il lavoro del generale, nel quarantennale dell'eccidio di via Carini, attraverso una modalità narrativa e grafica che possa raggiungere nel modo più efficace il pubblico più giovane.

A quarant’anni dalla morte, il libro è stato donato dall’Arma alle scuole affinché lo custodiscano nelle loro biblioteche e lo facciano leggere ai loro alunni. Dono particolarmente gradito dalla dirigente Morabito che ha già annunciato un percorso di lettura e analisi che possa coinvolgere i ragazzi attivamente facendo riscoprire la centralità della figura di un generale che ha segnato la storia della lotta alla criminalità organizzata.