SCILLA Proprietà ed espropri mettono a rischio la ristrutturazione della Casa della Salute

Ospedale Scilla - Due le grandi manifestazioni di piazza per salvare l'ex ospedale di Scilla, la prima svoltasi a Bagnara Calabra e l'altra lo scorso sabato in piazza San Rocco a Scilla. Tanto si è detto e tanti sono stati gli interventi da parte degli amministratori in merito alla questione, ma i risultati tardano ad arrivare e il punto di primo intervento sospeso da alcuni giorni a quanto è dato sapere non sarà attivato.

E grazie al lavoro dei sanitari della Casa della Salute di Scilla che hanno avuto a cuore il diritto alla salute tanti servizi sono rimasti attivi ma alcuni purtroppo sono stati trasferiti creando disagi al grande bacino d'utenza. Era il novembre 1948 quando a New York City, al n° 162 di Mott Street un gruppo di scillesi si riunisce con l'idea di comprare un'autoambulanza per la popolazione di Scilla. E il 22 marzo 1949 nasce lo "Scilla Community Hospital Fund Inc" società nazionale senza scopo di lucro per la raccolta fondi necessari alla costruzione dell'ospedale. Non è stato analizzato nei vari incontri promossi a difesa dello Scillesi d'America la questione ralativa alla mancanza di un formale titolo di proprietà. Se così fosse l'Azienda Sanitaria o la Regione Calabria non potrebbero presentare al Comune nessuna pratica edilizia per la ristrutturazione o l'eventuale demolizione delle strutture esistenti.

Urge una valutazione della situazione urbanistica, catastale e giuridica dell'area del presidio ospedaliero "Scillesi d'America" di Scilla. E ancora alcune procedure di esproprio non risultano però essere state definite completamente, tanto che alcune vertenze giudiziarie sono ancora in corso. Per tale ragione, l'intera area, seppur utiltizzata da decenni per l'attività della struttura ospedaliera non risulterebbe essere di proprietà del Comune di Scilla.

Tina Ferrera