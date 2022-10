UniRC| Il Dott. Antonio Romeo è il nuovo Direttore Generale dell'Università Mediterranea

UniRC - Zimbalatti - Romeo Il Dott. Antonio Romeo è il nuovo Direttore Generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per i prossimi tre anni. A comunicarlo è il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti, che alla presenza dei componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, il 17 ottobre 2022, presso la Sala Organi Collegiali, gli ha formalmente conferito l'incarico.

Il Dott. Romeo, dirigente di ruolo in servizio presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, aldilà delle riconosciute capacità professionali, vanta grande esperienza in ruoli di vertice con oltre un decennio di Direzione Generale in Università Italiane, anche di grandi dimensioni. Succede alla Direttrice Generale F.F. Dott.ssa Paola Rosa Arcà, alla quale il Rettore e gli Organi Accademici hanno riconosciuto il merito di aver saputo gestire amministrativamente l'Ateneo, con dedizione e competenza, in un periodo particolarmente delicato.

Il dott. Romeo, ha ringraziato il Rettore e gli Organi di Ateneo per la fiducia accordata “Poche parole per indicare un percorso nel quale sarà fondamentale avere la capacità e la sensibilità di valorizzare il contesto in cui si opera, guardando con particolare attenzione agli aspetti gestionali ed ai valori e principi istituzionali più alti. In collaborazione stretta con il Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti , il compito sarà quello di valorizzare un’organizzazione efficiente e capace di leggere le proprie criticità e peculiarità, nella quale la condivisione di obiettivi e risultati con dirigenti e funzionari possa produrre i risultati attesi. Una particolare attenzione, sotto il profilo delle relazioni, meritano gli studenti e le loro rappresentanze, con le quali costruire un dialogo permanente volto a migliorare i servizi a loro dedicati.”