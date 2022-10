Bagnara, è ancora allarme cinghiali. Terreni distrutti e vigneti a rischio

Danni - Cinghiali E' allarme cinghiali nella cittadina della Costa Viola, da località "Granaro" alla "Lena", passando per "Santa Barbara" e per la gran parte del territorio bagnarese. Imprenditori agricoli, contadini e proprietari di terreni che negli ultimi anni hanno avuto parecchie "visite" da parte degli ungulati sono arrivati allo stremo. Chiedono aiuto e interventi immediati a tutela delle loro proprietà, dei vigneti, e delle aree agricole.

In alcune zone la tentazione è quella di abbandonare terreni fino a ieri coltivati a causa della continua invasione di vere e proprie mandrie, che al loro passaggio provocano smottamenti nei terreni, con conseguenti danni all’ambiente ed al territorio. Molteplici le segnalazioni che evidenziano i danni alle colture, alle armacie, e a zone che producono uve di pregio, come lo zibibbo. Anche alcuni sistemi di difesa servono a poco di fronte all'aumento del numero di cinghiali presenti sull'intero territorio comunale, e sul tema degli abbattimenti non mancano perplessità; alcune norme, come quella che dà la possibilità agli agricoltori di uccidere i cinghiali nel proprio terreno, aiutano poco. Non tutti sono cacciatori o sono in grado di utilizzare armi che richiedono licenze e autorizzazioni. C'è il rischio che chi sta resistendo con impegno, passione e tanti sacrifici alla crisi e ai mille problemi di fare agricoltura in un territorio dalle tante criticità alzi definitivamente bandiera bianca".

Foto di "Granaro" gentilmente concesse da Marcello Oliverio

