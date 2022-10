BAGNARA CALABRA Emergenza Stromboli, il Comune verifica i sitemi di allarme

emergenza stromboli Il Comune di Bagnara Calabra ha provveduto, a seguito della variazione di livello di allerta maremoto per la recente attività eruttiva del vulcano Stromboli e secondo quanto prescritto dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, a monitorare e verificare il funzionamento dei sistemi di allarme e individuare ulteriori metodi di comunicazione che saranno annunciati successivamente.

<<L'innalzamento dell'allerta da giallo ad arancione determina il potenziamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio del vulcano - si legge nella nota di palazzo San Nicola - poichè sussiste una situazione di potenziale disequilibrio ovvero l'inizio di una fase eruttiva con flusso piroclastico dell'area craterica nord verso la sciara del fuoco che ha generato un crollo parziale della terrazza craterica con trabocco lavico>>. Un allarme che non deve destare preoccupazione per i residenti <<si consiglia - continua la nota - qualora la situazione dovesse variare, di attuare le procedure di salvaguardia e messa in sicurezza previste dal Dipartimento di Protezione civile per il rischio maremoto terremoto>>.

t.f.